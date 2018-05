Salvi tutti i lavoratori dell’Embraco “con gli stessi diritti e le stesse retribuzioni”

Su suggerimento di @Yoghi.

Manca solo la firma, attesa per venerdì a Torino, per chiudere definitivamente la vicenda Embraco e salvare tutti i posti di lavoro dello stabilimento di Riva di Chieri, nel torinese. Un passaggio essenzialmente formale, dopo che questa mattina sono stati presentati ai sindacati i progetti delle due aziende che investiranno nello stabilimento, “riprendendo tutti i lavoratori con gli stessi diritti e le stesse retribuzioni, senza nessun supporto di denaro pubblico”, come spiega soddisfatto il ministro Carlo Calenda al termine dell’incontro al ministero dello Sviluppo economico.