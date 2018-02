Sanremo 2018 – Primo Giorno

Stasera alle 20:35 inizia il Festival di Sanremo, un’importante manifestazione canora di cui ha parlato recentemente anche la testata online italiana Il Post:

Martedì sera le canzoni saranno votate con un sistema che terrà conto per il 40 per cento del televoto, per il 30 per cento del giudizio dei membri della giuria della sala stampa e per il 30 per cento della giuria demoscopica, formata da 300 normali fruitori di musica scelti in modo da essere rappresentativi della popolazione italiana.