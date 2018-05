Saturno è capace di sostenere forme di vita? [EN]

Su suggerimento di @er puma.

Intorno a Saturno orbita un satellite chiamato Titano. Cos’ha di tanto particolare che lo rende così interessante agli occhi degli scienziati in cerca di forme di vita nel sistema solare? Vasti oceani e piogge sulla sua superficie, e pazienza se sono di metano liquido piuttosto che di acqua, perché potrebbero forse essere altrettanto adatti ad ospitare la vita. Ma le caratteristiche di Titano non si esauriscono qui. Alexander. J. Guckenberger le passa in rassegna per Owlcation.

“Life on Earth relies heavily on a large celestial body of solids as well as a relatively thick atmosphere. Titan is Saturn’s biggest moon and it has a “thick nitrogen atmosphere” (Rizk, 2006). If there is life elsewhere in our solar system, the Titan seems like a prime candidate indeed!”