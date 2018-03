Scientists Who Doubt Neanderthal Art Must Reckon With New Evidence From These Sweet Cave Paintings [EN]

A cura di @Omotto.

Nonostante fino a tempi recenti si fosse dato per assunto che la creazione artistica propriamente detta fosse una caratteristica dell’uomo anatomicamente moderno, e nonostante alcuni esperti rimangano di tale opinione di fronte ad indizi del contrario già in nostro possesso, sono emerse ulteriori evidenze per mezzo di nuovi sviluppi sui metodi di datazione sulle forme estetiche forse più associate agli “uomini delle caverne”, cioè le pitture parietali. Col risultato che sembra proprio che dobbiamo ad altri membri del nostro genere alcuni tra i dipinti più antichi rintracciabili in Europa.

Immagine da Wikimedia Commons.