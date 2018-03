Scoperto un nuovo organo nel corpo umano

A cura di @Lowresolution.

Un ricercatore della New York University sostiene di aver scoperto un nuovo organo umano. Si chiama “interstizio” e si trova diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l’apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli. E’ formato da cavità interconnesse piene di liquido e sostenute da fibre di collagene ed elastina.

Per decenni è stato considerato come semplice ‘tessuto connettivo’ per via dei metodi usati per esaminarlo al microscopio, che lo facevano apparire denso e compatto, e per questo era rimasto praticamente invisibile. La sua vera natura è stata invece osservata grazie ad una nuova tecnica di endomicroscopia confocale laser, che consente di vedere al microscopio i tessuti vivi direttamente dentro il corpo, senza doverli prelevare e poi fissare su un vetrino.

Secondo un paper pubblicato sulla rivista Scientific Reports dall’Università di New York e dal Mount Sinai Beth Israel Medical Centre, l'”interstizio” agisce come un vero e proprio ammortizzatore, ma la sua presenza potrebbe spiegare molti fenomeni biologici come la diffusione dei tumori, l’invecchiamento della pelle, le malattie infiammatorie degenerative e perfino il meccanismo d’azione dell’agopuntura.