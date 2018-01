Youtuber chiede alloggio gratis e l’hotel di Dublino rifiuta

A cura di @FinalmenteD.

Come racconta un articolo di Wired, Elle Darby, “social media influencer” e youtuber, ha scritto a un hotel di Dublino (Charleville Lodge Hotel), chiedendo ospitalità gratis – per il giorno di San Valentino, con il suo fidanzato – in cambio di visibilità sul suo canale You Tube. L’hotel ha rifiutato l’offerta e il gestore Paul Stenson ha risposto alla ragazza inglese, utilizzando la pagina facebook del White Moose Cafè che ha quasi 200.000 like, contro quelli di lei che si aggirano tra gli 80 e i 90.000. Il giornalista di Wired parla di scontro generazionale inevitabile e ribadisce il diritto, da un lato, a chiedere e, dall’altro, a rifiutare:

Quello in atto non è solo l’ennesimo dramma social ma per certi versi una sorta di piccolo scontro generazionale e un ottimo esempio di quanto siano cambiati i nostri modi di reagire al dissenso e di come ci comportiamo quando qualcosa ci urta.

Elle ha 22 anni, Paul ne ha più di 30 e tra i due c’è l’abisso che ci può essere fra due persone separate da una decade, un abisso che la rete ha reso ancora più ampio. Paul senza dubbio ha dimestichezza coi social, ma è una persona il cui lavoro rientra nella definizione che avrebbero potuto dare anche i nostri nonni: gestisce un hotel, occupandosi anche dei rapporti col pubblico che nel 2018 prevedono anche i social media. Elle invece ha un “lavoro” che porta con sé tutte le virgolette del caso, nonostante sia ormai qualche anno che la parola influencer non fa più scalpore.

