Sì, secondo la teoria dell’attaccamento è colpa dei tuoi genitori [EN]

a cura di @Uqbal.

I rapporti interpersonali ed in particolare familiari sono da sempre l’oggetto del contendere tra infinite e disparate scuole di psicanalisi. La teoria che però sembra trovare più conferme sperimentali è quella che più di tutte ha ristretto il proprio campo di analisi: la “Teoria dell’attaccamento” di John Bowlby.

Ne parla Kate Murphy sul NYTimes:

By the end of our first year, we have stamped on our baby brains a pretty indelible template of how we think relationships work, based on how our parents or other primary caregivers treat us. From an evolutionary standpoint, this makes sense, because we need to figure out early on how to survive in our immediate environment.