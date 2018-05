Siamo tutti malati immaginari

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Un articolo di Luca D’Ammando pubblicato su Rivista Studio parla del saggio della neurologa inglese Suzanne O’Sullivan, dal titolo “È tutto nella tua testa”. Nel libro, edito da Mondadori, l’autrice affronta il problema delle malattie psicosomatiche:

I disturbi psicosomatici sono sintomi fisici che mascherano un disagio interiore, un malessere generalmente rimosso a cui la somatizzazione dà sostanza rendendolo in parte accettabile agli occhi dei pazienti e dei loro familiari. Come ha scritto George Orwell in 1984, «se vuoi mantenere un segreto, devi nasconderlo anche a te stesso». Il riso, le lacrime e il rossore sono esempi del potere della mente sul corpo, ma sono risposte normali e non indicative di una patologia. È solo quando i sintomi psicosomatici vanno oltre la normalità e limitano la capacità funzionale o mettono in pericolo la salute che diventano un disturbo.