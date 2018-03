Sistema solare: marzo 2018

A cura di @MostroDeiBiscotti.

Un articolo di AstronautiNews riassume le novità riguardanti le varie missioni attive e quelle in fase di preparazione. Alcuni degli eventi più interessanti di Marzo:

# Terra

– buone notizie per la NASA: con l’approvazione del Consolidated Appropriation Act of 2018 l’agenzia ha ricevuto un incremento di 1,6 miliardi rispetto al budget stanziato per quest’anno dal governo;

– cattive notizie per la NASA: Robert Lightfoot, l’amministratore ad interim, ha annunciato che lascerà l’agenzia ad aprile mentre in Senato continuano a mancare i voti per la conferma di Jim Bridenstine, l’amministratore nominato da Trump; dopo voci insistenti, nate in seguito alla pubblicazione di un rapporto del GAO [pdf], l’agenzia ha resto noto che la costruzione del James Webb Space Telescope subirà l’ennesimo ritardo;

– SpaceX ha festeggiato il 50° lancio di un Falcon 9; la versione Block 5, descritta in un video da EveryDay Astronaut, dovrebbe volare in aprile; è stata inoltre confermata la seconda missione del Falcon Heavy mentre la NASA ha pubblicato i risultati dell’indagine relativa all’esplosione di un Falcon 9 durante la missione CRS-7 nel 2015.

– la Cina prosegue la sua ambiziosa campagna spaziale: le notizie di questo mese riguardano il Lunga Marcia 9, il possibile sviluppo di uno spazioplano e i progressi relativi alla missione lunare e a quella marziana prevista per il 2020; è stato infine annunciato che il Lunga Marcia 5 tornerà a volare entro la fine dell’anno;

– diverse novità per quanto riguarda la ricerca di esopianeti: dopo nove anni Kepler si avvia a terminare la sua missione; il suo successore, TESS, dovrebbe partire in aprile a bordo di un Falcon 9; nel frattempo ESA ha selezionato la missione Ariel come prossima missione di classe media: come spiega Media Inaf si tratta di un telescopio spaziale “che nell’arco di quattro anni osserverà oltre 1000 esopianeti, realizzando un censimento della composizione chimica delle loro atmosfere”: la BBC ha intervistato la prof.ssa Giovanna Tinetti, principal investigator della missione; un video di Cool Words fa il punto sui futuri telescopi spaziali dedicati agli esopianeti;

– infine, cattive notizie per Gaia: il satellite ESA impegnato a mappare le stelle della nostra galassia è entrato in safe mode in seguito al guasto di un transponder; i collegamenti sono stati ripristinati grazie al secondo transponder in dotazione ma al momento non si conoscono le cause del malfunzionamento.

# Sole

– Parker Solar Probe, la “sonda solare che la NASA lancerà nel 2018 verso la nostra stella e che effettuerà ripetuti passaggi sfiorandone l’atmosfera ad una distanza di circa 6,5 milioni di km” ha appena completato i test pre-lancio; è possibile prenotare un passaggio verso il Sole iscrivendosi qui.

# Mercurio

– BepiColombo si prepara al viaggio verso la Guyana francese: il trasferimento dal centro ESA nei Paesi Bassi alla base di lancio di Kourou è previsto per la fine di aprile, il lancio dovrebbe avvenire in ottobre;

# Marte

– Curiosity ha festeggiato i 2000 giorni marziani; durante il mese di marzo il rover ha ripreso ad utilizzare il trapano in dotazione dopo più di un anno di fermo dovuto a un guasto: un video della NASA illustra la soluzione adottata per aggirare il problema;

– InSight ha raggiunto la base di Vandenberg in vista del lancio verso Marte previsto per maggio; una giornalista di The Verge ha accompagnato la sonda nel suo viaggio.

# Sistema solare esterno

– una ricerca dell’Università di Vienna ha valutato la possibilità che il metano rilevato su Encelado dalla sonda Cassini possa essere prodotto da qualche forma di vita concludendo che: “some of the methane detected on Enceladus could in principle be of biological origin”.

