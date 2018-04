Smettiamola di incolpare i bot russi per qualsiasi cosa [EN]

A cura di @cocomeraio (modificato).

Un articolo di Buzzfeed riporta che chi studia il comportamento degli account filorussi, spesso citato come fonte dagli articoli che si occupano dei “bot del Cremlino” è in realtà abbastanza scettico su certe narrazioni giornalistiche dell’internet dominato da troll di Mosca.

It’s somewhat frustrating because sometimes we have people make claims about it or whatever — we’re like, that’s not what it says, go back and look at it. There are certain times when it does give you great insights, but it’s not a one-time, I look at it for five seconds and write a newspaper article and then that’s it. That doesn’t give you any context about it.