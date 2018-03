Snap Inc., la società che gestisce la famosa applicazione Snapchat, ha in programma il licenziamento di circa 100 ingegneri, secondo le informazioni raccolte da CNBC. L’azienda ha in totale circa 3mila dipendenti, ma gli ingegneri sono circa un terzo degli

The post Snap licenzierà circa 100 persone, dice CNBC appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Tecnologia