Speciale anni ’90: Kurt Cobain, mai stato così felice

Nel giorno del 24esimo anniversario della morte di Kurt Cobain, Rolling Stone Italia ripropone un’intervista al frontman dei Nirvana, pubblicata su Rolling Stone USA il 27 gennaio del 1994:

Scompigliato e a torso nudo, Kurt Cobain si ferma sulle scale che portano al camerino dell’Aragon Ballroom di Chicago. Mi offre un sorso di tè e dice in tono piatto: «Mi fa piacere che tu sia venuto per il concerto più merdoso del tour». Ha ragione. Il concerto di stasera – seconda data dei Nirvana all’Aragon, nel loro primo tour negli Usa da due anni a questa parte – è stato pessimo. Il sound cavernoso del posto ha trasformato dei missili corrosivi come Breed e Territorial Pissings in poltiglia sonora, e Cobain ha lottato tutto il tempo con problemi tecnici di voce e chitarra. Ci sono stati dei momenti intensi: il ruvido urlo di Cobain a squarciare il ritornello di Heart-Shaped Box, una breve Sliver, con un poderoso schitarramento di Pat Smear (ex Germs). Niente Smells Like Teen Spirit, invece, e, quando si sono accese le luci, è partito pure un fragoroso coro di “buuuu!”.