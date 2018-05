Spotify ha presentato i risultati del suo primo trimestre, i primi a essere resi noti dopo la quotazione in borsa della società avvenuta lo scorso aprile. Spotify, che offre un popolare servizio per la musica in streaming (gratuito con limitazioni

The post Spotify ha presentato la sua prima trimestrale dopo essersi quotata in borsa: ha ricavato 1,14 miliardi di euro appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Internet