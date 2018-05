A cura di @Giulio Cesare.

Jared Bauer analizza sul canale Youtube WiseCrack il film The Last Jedi, cercando di capire come il film di Rian Johnson, che cerca di sradicare la vecchia eredita di Star Wars cambiandone i vecchi e antiquati archetipi di Buoni e Cattivi, abbia fallito nell’intercettare i gusti del pubblico, che in gran parte hanno bocciato il film.

