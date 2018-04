Startup italiane in attesa di una svolta

Su suggerimento di @Yoda.

Un articolo pubblicato sulla Voce fa il punto sullo stato delle startup in Italia, invocando una riforma del settore più ambiziosa rispetto a quelle implementate finora:

In altri paesi europei, le giovani imprese innovative hanno un ruolo centrale nel dibattito politico. Non così in Italia, specie se usiamo come termine di paragone l’attenzione riservata alle difficoltà, spesso croniche, vissute da alcune grandi imprese mature. Sin dall’introduzione, a fine 2012, di una strategia nazionale organica per le startup innovative, il dibattito è polarizzato tra entusiasmo e disfattismo. L’ultima Relazione annuale del ministro dello Sviluppo economico al parlamento, pubblicata nel dicembre scorso, offre utili spunti fattuali.