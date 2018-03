Sul Terzo valico scontro tra Fs e Cinque Stelle

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo del Sole 24 Ore parla dell’opposizione del Movimento 5 Stelle al Terzo Valico, la ferrovia ad alta velocità Tortona/Novi Ligure-Genova:

Sul Terzo valico, la nuova linea ad Alta velocità ferroviaria per traffico passeggeri e merci da 6,2 miliardi di euro attualmente in costruzione tra Genova e il Piemonte (Novi Ligure-Tortona), scoppia un caso politico. Un muro contro muro tra i sostenitori dell’opera (realizzata in gran parte in galleria) e il Movimento 5 Stelle, che considera il Terzo valico inutile e dannoso e chiede di bloccarne i lavori. Il casus belli è il nuovo collegamento Frecciarossa Genova-Milano-Venezia che Trenitalia ha presentato, ieri, alla stazione Centrale di Milano. Nasce così un servizio giornaliero che unisce Genova Principe a Milano Rogoredo in un’ora e 19 minuti, a Milano Centrale in un’ora e 30 minuti e a Venezia Mestre in 3 ore e 53 minuti.