Tendenze lingerie 2018/2019, gusto grafico anni ’90 e stile boudoir con corsetti e passamanerie

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo dell’Ansa esplora le novità per la stagione autunno-inverno 2018/2019 in tema di lingerie, in un settore che in italia sta vivendo un buon momento:

In effetti secondo i dati del settore, diffusi dall’organizzazione della fiera, nel periodo gennaio-settembre 2017 il settore della biancheria intima italiana ha esportato per un valore di oltre 2 miliardi e 649 milioni di euro (+7% rispetto all’anno precedente): i paesi dove maggiormente si sono indirizzati i flussi sono principalmente europei (il 77%), ma la crescita delle esportazioni ha riguardato anche Russia (+41%), Asia (+10%), Stati Uniti (+5,6%) e Medio Oriente (+10,3%).

Immagine da Flickr.