Tesla: crolla il titolo dopo incidente mortale e downgrade da Moody’s [IT+EN]

A cura di @Jeby.

Il titolo Tesla sta crollando in borsa a seguito di un incidente mortale avvenuto pochi giorni fa a Mountain View e che ha coinvolto un Model X.

La notizia dell’apertura di indagini federali sull’incidente non è l’unica che ha avuto esito negativo sul valore delle azioni: l’agenzia di rating Moody’s ha fatto un downgrade del rating sul credito dell’azienda, per motivi legati a liquidità e problemi produttivi della Model 3

“Tesla’s ratings reflect the significant shortfall in the production rate of the company’s Model 3 electric vehicle,” Moody’s analyst Bruce Clark said in the report. “The company also faces liquidity pressures due to its large negative free cash flow and the pending maturities.”