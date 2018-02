Tesla in orbita, tra ritardi siderali e perdite stellari [IT+EN]

A cura di @jeby.

Mentre la vecchia Roadster, il primo modello prodotto da Tesla, di Elon viaggia attraverso il sistema solare, l’azienda registra ricavi superiori alle attese ma uniti al rosso più profondo della storia di Tesla.

Intanto un deluso Steve Wozniak si lamenta, al Nordic Business Forum, delle mancate promesse del patron Musk relative all’Autopilot

“All Tesla says is, ‘It’s beta, so we’re not responsible — you have to be in control,’

…

So that’s kind of a cheap way out of it. Everything I’ve read told me that every other car manufacturer in the world — Audi and BMW — are actually ahead of Tesla for self-driving cars.”