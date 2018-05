Su suggerimento di mk

In un momento in cui Roma e la sua gestione sono oggetto di frequenti critiche, Antonino Saggio, ordinario di Progettazione Architettonica alla Sapienza, propone un progetto di riqualificazione urbana di ampio respiro, il Tevere Cavo, di cui discute in un’intervista resa a Left.

Quali sono i principi ispiratori del progetto urbano?

Sono cinque i principi fondamentali. Innanzitutto il fiume deve diventare una infrastruttura multitasking, cioè deve assolvere molte attività contemporaneamente, inoltre essere attiva nel quadro di uno sviluppo sostenibile e formare dei green systems: cioè non solo non deve inquinare e consumare poca energia, ma soprattutto deve innestare cicli attivi di bonifica e di disinquinamento. Deve fornire inoltre una mobilità di qualità, la chiamiamo slowscape; deve essere vettore della informatizzazione della città formare una schiuma di informazioni e deve essere infine capace di galvanizzare gli animi e infondere il valore dello spazio pubblico.

Immagine: divinità fluviale, probabilmente il Tevere, di Sailko per Wikimedia Commons