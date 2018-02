Tocca a un povero su sei. Il welfare a singhiozzo del reddito di inclusione

Su suggerimento di @Yoghi.

Un articolo pubblicato sulla Stampa spiega come l’introduzione del reddito di inclusione (Rei), sta toccando il sistema di welfare italiano nel suo complesso:

Il Rei è il primo vero strumento di contrasto alla povertà, in funzione da inizio anno e che oggi vale 1,7 miliardi di euro, fondi destinati a crescere a 2,3 miliardi nel 2019 e a 3 miliardi l’anno seguente. Nulla a che vedere con i 16 miliardi che il M5S vorrebbe spendere per quello che chiamano «reddito di cittadinanza» (e che in realtà non è destinato a tutti ma solo a chi è in difficoltà): un costo non sostenibile per i già traballanti conti pubblici. «La nostra è una misura di base, di cui il governo è molto fiero – spiega Marco Leonardi, consigliere economico a Palazzo Chigi –. Siamo in attesa di aumentare gli stanziamenti nel tempo. Intanto però se le Regioni ci mettessero del loro, la platea di chi può beneficiare di questi aiuti si allargherebbe notevolmente». Auspicio che resta ancora inascoltato: «Oggi possiamo vedere quali sono le poche Regioni che lavorano in sinergia con il governo e quali operano in competizione», aggiunge l’economista.