Totoelezioni 2018

Ritorna il totoelezioni, un modo per osservare in modo distaccato il risultato senza farsi prendere dallo sconforto, dall’amarezza o in alternativa esultare con stile.

Poichè siamo in contemporanea con il totoOscar potremmo fare anche un metatoto: quale dei due concorsi avrà più partecipanti?

Ma torniamo alle cose futili: per chi non fosse ancora totalmente informato sul panorama politico italiano e sugli eventi delle ultime settimane di campagna elettorale c'è lo speciale "Elezioni 2018", per chi sa già tutto, via con i pronostici.



a) Quale risultato avrà il movimento 5 stelle?

1 Sotto il 27%

X tra il 27 e il 30%

2 oltre il 30%

b) Quale quello del Partito Democratico?

1 Sotto il 22%

X tra il 22 e il 24,5%

2 oltre il 24,5%

c) E Berlusconi?

1 Sotto il 18%

X tra il 18 e il 20%

2 oltre il 20%

d) Infine Salvini

1 sotto il 15%

X tra il 15 e il 17%

2 oltre il 17%

e) Il centrodestra avrà la maggioranza? (consideriamo il Senato per comodità)

1 Sì senza transfughi o aiutini

X no ma mancheranno meno di 15 seggi

2 No neanche vicino

f) Il singolo gruppo parlamentare più numeroso (sempre il senato per comodità)

1 Movimento 5 stelle

X Partito Democratico

2 Forza Italia

g) Si è parlato di VIP del csx in collegi sicuri all’uninominale: consideriamo come tali Gentiloni, Boschi, Minniti, Fedeli, Tabacci, Casini, Lorenzin, Padoan, Giachetti e Tabacci e Bonino. Qualcuno salta dovendo ricorrere al proporzionale?

1 Nessuno

X uno sì

2 almeno un paio.

h) Parliamo degli alleati minori del Partito Democratico +Europa, Insieme, Civica Popolare, quali supereranno la soglia dell’1%?

1 Solo una presumibilmente +Europa

X due su tre

2 tutte e tre

i) Ora invece prendiamo in considerazione le liste +Europa, Casapound e Noi con l’Italia UDC chi supererà alla Camera la soglia del 3% con cui si ottengono seggi?

1 nessuna o una sola dei tre

X solo due su tre

2 tutti e tre



j) Infine il derby del popolo chi andrà meglio? Almeno due decimi di punto di differenza, voto alla camera stavolta

1 Potere al Popolo!

X pari

2 Popolo della famiglia.



Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle domande sopra indicato. Per una maggiore praticità vi chiediamo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo, considerazioni e imprecazioni pubblicabili se non alla fine.

