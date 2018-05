Totohookii anno III – trentaseiesima giornata

A cura di @cocomeraio, @Bomber Pampero & @Johnny Banana.

Telegraficamente

Vincitori dell’ultima tappa, Kappa, Riccardo89, IlGuada(nonper caso), Davide Carrara, MX3

In testa alla generale Baco di un niente su Brisso

In testa in quella di ritorno Brisso e Susie con oalaP a due punti.

Milan -Verona

Juventus – Bologna

Udinese – Inter

Chievo – Crotone

Genoa – Fiorentina

Lazio – Atalanta

Napoli -Torino

SPAL – Benevento

Sassuolo – Sampdoria

Cagliari -Roma

Ricordiamo

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato. Per una maggiore praticità vi chiediamo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.

Immagine CC BY-NC 4.0. Foglio di calcolo con la collaborazione di @nessuno, @Pendolare e @Johnny_Banana