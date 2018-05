Totohookii anno III – trentasettesima giornata

A cura di @cocomeraio, Bomber Pampero & Johnny Banana.

La scorsa giornata ha presumibilmente deciso il campionato ma per il totohookii è stata interlocutoria. @Baco e @Brisso in quella generale, Brisso, @Susie e @oalaP in quella di ritorno rimangono tutti attaccati.

Allora sottolineiamo la bella prestazione degli incostanti @nikipe e @ccfoa con otto pronostici indovinati

Via per il gran finale

Sabato 12 maggio

Benevento Genoa ore 18.00

Inter Sassuolo ore 20.45

Domenica 13

Bologna Chievo ore 12.30

Crotone Lazio ore 15.00

Fiorentina Cagliari ore 15.00

Torino SPAL ore 15.00

Verona Udinese ore 15.00

Atalanta Milan ore 18.30

Roma Juventus ore 20.45

Sampdoria Napoli ore 20.45

Ricordiamo

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato. Per una maggiore praticità vi chiediamo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.

Immagine CC BY-NC 4.0. Foglio di calcolo con la collaborazione di @nessuno, @Pendolare e @Johnny_Banana