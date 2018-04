totohookii anno III trentatreesima giornata

A cura di @cocomeraio, Bomper Pampero e Johnny Banana.

Siamo già qui la serie A, prevede un inutile, almeno sulla carta, turno infrasettimanale prima della sfida scudetto Juventus Napoli. La scorsa giornata caratterizzata dai pareggi è stata vinta da @ciacciu con sette pronostici indovinati. In classifica generale @Baco allunga un pochino mentre in quella del girone di ritorno, @susie ha superato @oalaP anche per via di un azzardato 2 in Juve Samp.

Martedì 17 aprile

Inter – Cagliari ore 20.45

Mercoledì 18 aprile

Benevento – Atalanta ore 18.00

Crotone – Juventus ore 20.45

Fiorentina – Lazio ore 20.45

Napoli – Udinese ore 20.45

Roma – Genoa ore 20.45

Sampdoria – Bologna ore 20.45

SPAL – Chievo ore 20.45

Torino – Milan ore 20.45

Verona – Sassuolo ore 20.45