Totohookii anno III – trentesima giornata

A cura di @cocomeraio, Bomber Pampero & Johnny Banana.

Dopo l’interessantissima pausa delle nazionali inizia quello che dovrebbe essere il mese decisivo per il campionato. L’ultimo turno è stato vinto da @Occhiostorico che grazie ai sette pronostici indovinati in solitaria raggiunge il secondo posto in classifica generale sempre guidato da @Baco mentre in quella di ritorno continua il dominio di @oalaP. Il tutto al netto di scompensi provocati dalle api che ci daranno pure il miele ma ogni tanto incasinano il totohokii.

Sabato 31 marzo

Bologna – Roma ore 12.30

Atalanta – Udinese ore 15.00

Cagliari – Torino ore 15.00

Fiorentina – Crotone ore 15.00

Genoa – SPAL ore 15.00

Inter – Verona ore 15.00

Lazio – Benevento ore 15.00

Sassuolo – Napoli ore 15.00

Chievo – Sampdoria ore 18.00

Juventus – Milan ore 20.45

Ricordiamo

1 punto per ogni pronostico indovinato

3 punti bonus se arrivi primo in solitaria

2 punti bonus se arrivi primo insieme ad un altro

1 punto bonus se arrivi primo con un ménage à trois

Punti raddoppiati ulteriori se le becchi tutte

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle partite sopra indicato. Per una maggiore praticità vi chiediamo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo se non alla fine.

Immagine CC BY-NC 4.0. Foglio di calcolo con la collaborazione di @nessuno, @Pendolare e @Johnny_Banana