TotoNBA 2018 – Conference Semi-finals

Siamo arrivati al secondo turno, le semifinali di conference: qualche sorpresa e ancora tante incertezze, ma la prima semifinale — Golden State – New Orleans — si giocherà già nella notte tra sabato e domenica, quindi cominciamo con i pronostici.

Avete due possibilità: scrivere già i vostri pronostici per tutte le possibili serie oppure aspettate almeno quelle che (forse) si concluderanno nella notte tra venerdì e sabato ed editate via via il messaggio. In entrambi i casi il termine per scriverli è sabato sera.

Il possibile tabellone è:

-Toronto Raptors / Washington Wizards — Cleveland Cavaliers / Indiana Pacers

-Boston Celtics/Milwaukee Bucks — Philadelphia 76ers

-Houston Rockets — Oklahoma City Thunder / Utah Jazz

-Golden State Warriors — New Orleans Pellicans

Cercate di scrivere i pronostici in questo formato:

TOR/WAS – CLE/IND

BOS/MIL – PHI

HOU – OKC/UTA

GSW – NOP

l punteggio è calcolato seguendo due principi:

Prende più punti chi più si avvicina al risultato della serie. Una serie che finisce 4-3 non può dare lo stesso punteggio a chi ha pronosticato un 3-4 e chi un 0-4. Vi sono dei malus per ogni partita che si discosta dal risultato esatto, e un bonus per chi indovina la squadra che passa il turno.

Il valore dei bonus e dei malus cambia con il passare dei turni, per cui sbagliare completamente un pronostico al primo turno non equivale a sbagliarlo nelle Finals, in modo da rendere la competizione aperta anche quando il numero di partite si dimezza.

Nel dettaglio, ogni serie vale 7 punti. A questi 7 punti vanno tolti dei malus per ogni partita di differenza e risultato reale, e va aggiunto un bonus se si indovina la squadra che vince il turno.

Bonus e malus cambiano nel seguente modo:

-1 di malus e +2 di bonus al primo turno.

-1.5 di malus e +3 di bonus nelle semifinali di conference

-2 di malus e +4 di bonus nelle finali di conference

-2.5 di malus e +5 di bonus nelle Finals.

Esempio secondo round:

GSW-NOP finisce 4-2. Questo vuol dire che:

– Se avevo pronosticato 4-2, 7 – (0*1,5) +3 punti di bonus per squadra che vince = 10.

– Se avevo pronostico 4-0, 7-(2 partite differenza * 1,5 malus) +3 punti di bonus per squadra che vince = 7.

Se avevo pronosticato 3-4, 7- (3 partite differenza * 1,5 malus) + niente bonus = 3,5.