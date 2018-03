TotoOscar 2018

A cura di @cocomeraio.

A gentile richiesta, si ripropone il concorso legato ai premi legati all’Academy Awards, anche se questa edizione si presenta come una delle meno incerte degli ultimi anni; vediamo se sarà davvero così.

Abbiamo escluso come categorie scontate miglior film d’animazione e fotografia e abbiamo unito le categorie degli attori per aumentare la varianza.



a) Miglior Canzone

1 This is Me

X Remember me o Mistery of Love

2 Stand up for Something o Mighty River

b) Miglior colonna sonora

1 La forma dell’acqua

X Dunkirk o Tre manifesti a Ebbing Missouri

2 Star Wars VIII o Filo nascosto



c) Miglior film straniero

allora ci metto In the Fade, B.P.M. ma davvero non ci sono?!… vabbé

1 The Square

X Loveless

2 L’insulto, Una donna fantastica o Corpo e anima.



d) Sceneggiatura non originale

1 Chiamami col tuo nome

X Mudbound

2 Logan, Disaster Artist, Molly’s Game



e) Sceneggiatura originale

1 Forma dell’acqua

X Tre manifesti a Ebbing Missouri

2 Ladybird, Big Sick o Scappa!



f) Attori non protagonisti

1 Janney e Rockwell

X Janney e Dafoe

2 Rockwell e qualsiasi altra attrice, Janney e qualsiasi altro attore più altri abbinamenti improbabili



g) Miglior regista

1 Del Toro

X Nolan

2 Gerwig, Peel e Anderson



h) Attori protagonisti

1 Oldman e McDormand

X Oldman e un’altra attrice

2 McDormand e un altro attore o improbabile abbinamento che non veda Oldman e McDormand



i) Il film vincitore

1 Tre manifesti a Ebbing, Missouri

X La forma dell’acqua

2 Dunkirk o uno degli altri



j) Quale sarà il film con più statuette

1 La forma dell’acqua

X Tre manifesti a Ebbing, Missouri

2 due o più film a pari merito

Attenzione ad inserire i pronostici seguendo l’ordine delle domande sopra indicato. Per una maggiore praticità vi chiediamo di scrivere soltanto i risultati (1,X,2) in colonna senza aggiungere ulteriore testo, se non alla fine.

Immagine da Wikimedia Commons. Foglio di calcolo con la collaborazione di @nessuno, @Pendolare e @Johnny_Banana