Tra cooperazione e rivalità: l’interesse di Russia e Cina per l’Artico

Un articolo di Analisi Difesa esplora gli interessi economici e militari di Russia e Cina nell’Artico:

Nell’Artico Russia e Cina hanno interessi complementari e solo in parte convergenti; entrambe hanno sviluppato delle politiche autonome, mosse da logiche economiche ma anche geo geostrategiche. Una cooperazione stabile di lungo termine non è scontata e nonostante le numerose dichiarazioni, incontri e progetti, non vi sono ancora molti risultati concreti.