Sabato mattina un bus della compagnia Flixbus è uscito di strada sull’autostrada A4, in provincia di Udine, all’altezza di San Giorgio di Nogaro: ci sono 26 feriti di cui uno molto grave, scrive Ansa. Altri sarebbero feriti seriamente, ma non in

The post Un bus della compagnia Flixbus è uscito di strada sulla A4, in provincia di Udine: ci sono 26 feriti appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Italia