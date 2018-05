Un entanglement tra migliaia di atomi ultrafreddi

A cura di @Giulio Cesare.

Un articolo di le scienze su un fenomeno quantistico, l’entanglement, non ancora perfettamente compreso e che forse aprirà nuove vie per la scienza e per la tecnologia.

Gli esperti già la chiamano la seconda rivoluzione quantistica. Dopo la prima grande stagione di scoperte pionieristiche dei primi decenni del Novecento e le conoscenze seguite per tutto un secolo, i tempi sembrano maturi per applicare queste conoscenze a fini pratici, nelle tecnologie del calcolo automatico, delle telecomunicazioni e dei sensori. La svolta arriva da una sempre maggiore capacità di manipolare e controllare gli oggetti del micromondo con un’elevata precisione e stabilità nel tempo.

Immagine: www.arl.army.mil