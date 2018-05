Un uomo è stato trovato accoltellato all’ingresso della scuola media Amedeo d’Aosta a Bari. Repubblica scrive che ha 45 anni, era riverso sulla rampa per disabili, è stato portato in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo

