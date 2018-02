Una buona vita sociale migliora l’aspettativa di vita?

AA cur di @elisabettaprima.

Il quotidiano La Nuova Sardegna riporta in un articolo che alcuni studi sull’invecchiamento condotti da una equipe di ricerca dell’Università di Cagliari sono stati al centro di un servizio pubblicato in questi giorni sul sito della CNN.

L’articolo della CNN suggerisce come la ricchezza di interazioni sociali sia una parte importante, oltre alla genetica, nel raggiungere in buona salute fisica e mentale età superiori ai 100 anni.

Immagine da pixabay.