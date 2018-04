Una dolce terapia

A cura di @Goccia.

In uno studio pilota pubblicato sul Journal of Wound Care, il dottor Moses Murandu, docente senior in infermieristica per adulti presso l’Università di Wolverhampton (Gran Bretagna), ha evidenziato le proprietà antimicrobiche dello zucchero sulle ferite necrotiche perfino in presenza di Staphylococcus aureus resistente alla meticillina.

Risultati ancora migliori si sono presentati con l’utilizzo del miele.

Murandu ha anche precisato che un simile trattamento non pone alcun problema per i pazienti diabetici perché con l’applicazione sulle ferite non avviene la trasformazione del saccarosio in glucosio e spera di riuscire a ottenere i finanziamenti necessari alla sperimentazione.

Immagine da pixabay.