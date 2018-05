Una fortuna sfacciata

Nel suo corroborante nuovo libro Things that bother me (che, tra parentesi, potrebbe essere il titolo di molti altri libri, e della maggior parte delle rubriche degli opinionisti, se tutti fossimo sinceri come lui) lo fa continuamente.

Prendiamo, per esempio, il vecchio dilemma del “libero arbitrio”, o meglio un suo aspetto specifico: quali sono le cose che ho realizzato nella mia vita delle quali posso rivendicare il merito? Di sicuro siamo tutti d’accordo sul fatto che figli del privilegio come Trump, che sono già nati nell’abbondanza, non hanno alcun merito per essere diventati ricchi. Ma, come dimostra chiaramente Strawson, la faccenda non è così semplice e può diventare abbastanza imbarazzante.