Una miglior comunicazione europea

A cura di @divodivo.

Sul New Federalist si parla di uno dei problemi attuali dell’Unione Europea; la mancanza di comunicazione. Secondo l’articolo di Guillaume Bullier, è infatti noto quanto le popolazioni dei vari stati membri siano poco informate sulle decisioni e le azioni intraprese dall’UE, sia a causa dei media nazionali, convinti che le persone non siano affatto interessate dalle questioni comunitarie, sia per la complessità delle notizie da divulgare. Una possibile soluzione non prevede la formazione di nuovi media, che potrebbero non avere un impatto rilevante, ma bensì la cooperazione tra vari media nazionali già esistenti al fine di realizzare programmi e dibattiti a livello europeo, garantendo così una corretta informazione per tutti i cittadini dell’Unione.

Immagine da Wikimedia.