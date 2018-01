Una proposta franco-tedesca di disciplina dell’area euro

In particolare:

i francesi propongono risorse comuni per la stabilizzazione e la convergenza sociale, che potranno diventare elementi di un vero bilancio per investimenti nell’area euro;

i tedeschi, invece, chiedono rispetto di nuovi vincoli e, in particolare, quando un Paese supera i limiti di deficit, i titoli di Stato supplementari da emettere saranno devono essere “subordinati” e cioè con un più alto rischio di default e costi più alti per il governo indebitato.

È un compromesso molto preso in considerazione in Europa e che interpella la politica e i negoziatori in Italia: devono scegliere se dire no a tutto, o mettersi in gioco nel ridisegno dell’area euro.