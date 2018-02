Un’inchiesta di Associated Press ha rivelato l’esistenza di cinque fosse comuni in Myanmar, nelle quali sono finiti i corpi di molte persone di etnia rohingya, una delle minoranze più perseguitate al mondo. L’inchiesta di Associated Press si è basata sulle

The post Un’inchiesta di AP ha rivelato l’esistenza di cinque fosse comuni in Myanmar contenenti i corpi di persone rohingya appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo