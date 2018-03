V.M. 18 anni, uno sguardo su giovani e porno

A cura di @cocomeraio.

Una riflessione di Caterina Bonetti sul suo blog partendo da un articolo di internazionale su giovani e pornografia in cui “I ragazzi intervistati riproposti dall’articolo di Internazionale denunciano, a volte anche inconsapevolmente, una pressione notevole esercitata sulla loro sessualità da parte del porno tradizionale.”

Per prima cosa bisogna sfatare un tabù, quello del porno come “male sociale”. Il porno esiste e, anche se per legge dovrebbe essere vietato ai minori di 18 anni, è proprio sulle fasce d’età più giovani che esercita il maggior fascino. […]

Anche se la conclusione non è ottimista.

Forse però, almeno in Italia, siamo ancora troppo lontani da un rapporto sereno con la sessualità adulta per poter affrontare, in modo laico e aperto, la sessualità emergente nei giovani. La strada verso una sessualità libera e consapevole è, per giovani e meno giovani, ancora lunga.