Vaccini: avere dubbi sull’obbligo è legittimo

A cura di @Meursault (modificato).

Sulla questione in merito all’obbligatorietà dei vaccini (se e come applicarla) si sta sviluppando, non solo in Italia e anche tra gli esperti del campo, un dibattito decisamente complesso. Nella disputa elettorale in corso nel nostro paese, il tema viene spesso rappresentato come uno scontro tra “pro-scienza” e “anti-scienza”. Secondo un articolo apparso su Valigia Blu, dovremmo cercare di tenere distinti quelli che dovrebbero, e potrebbero legittimamente essere, due aspetti differenti: quello delle evidenze scientifiche sulla sicurezza e sull’efficacia dei vaccini e quello sulla opportunità e l’utilità di introdurre l’obbligo per più vaccinazioni.

Immagine da Pixabay.