Su suggerimento di @Yoghi.

Anche a vederlo da lontano, con i suoi 15 metri di altezza e 160 tonnellate di peso, il rotore si presenta imponente. E non è che una parte della turbina GT36-S5 che, in gergo, alla Ansaldo Energia, chiamano Monte Bianco, in quanto top europeo per potenza, e che sarà prodotta a Genova.