What Does a True Populism Look Like? It Looks Like the New Deal [EN]

A cura di @massiv.

Dani Rodrik, professore alla Harvard Kennedy School, ripercorre la storia e la funzione del populismo negli ultimi due secoli.

Gli attuali populismi capitalizzano sullo scontento costruendo narrazioni che sfruttano pregiudizi etno-nazionalistici, ma la storia recente del populismo americano, che culmina con il New Deal, suggerisce l’esistenza di forme di populismo meno dannose e più produttive. Queste forme positive di populismo hanno dimostrato di poter essere vincenti quando si battono contro le cause reali dell’ingiustizia economica, e necessarie per respingere demagogia e sciovinismo.

Immagine da Wikimedia Commons.