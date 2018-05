Xylella fastidiosa in Puglia, UE pronta a chiedere i danni

Su suggerimento di @lelio2.

Il Corriere della Sera riporta che l’Italia sarebbe vicina a un deferimento alla Corte di giustizia europea per non aver contrastato adeguatamente la diffusione della Xylella fastidiosa.

La Commissione Ue potrebbe decidere a giorni e, se rinvierà, sarà solo per permettere al prossimo governo di formarsi. Il paziente zero di questa epidemia si trova a Gallipoli, 90 chilometri a Sud-Ovest rispetto al fronte avanzato di Cisternino; laggiù i primi sintomi esplodono nella primavera del 2013, probabilmente per il contagio da una pianta ornamentale importata dal Costarica, e oggi la desolazione è evidente. Ma quanto accade proprio a Cisternino adesso è altrettanto emblematico di questa epidemia. Qui, mesi fa, la casa di un proprietario che aveva permesso l’abbattimento delle proprie piante è misteriosamente andata a fuoco la sera stessa. Un altro proprietario si è lasciato convincere dagli avvocati a fare il solito ricorso al Tar contro il taglio del suo unico albero.