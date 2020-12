❓ Quali sono gli storici più importanti degli ultimi anni?

Quali sono gli storici più importanti degli ultimi 30 anni ?

Ok, immagino che sia difficile rispondere, perché tutti saranno importanti nel loro ambito/microambito: vado a naso, ma è per capirci: tipo Pavone per la Resistenza italiana sarà lo storico di riferimento più importante, e immagino la microstoria e Ginzburg lo saranno in modo più generale come metodo di studio.

Ma siamo ancora in tempi più lontani con Ginzburg, alla fine. Anche se mi pare di ricordare che diventa acquisito più tardi: negli ’80/90. Vabbe, in effetti la domanda si fa più complessa pure.

In due parole: quali sono gli storici più importanti che hanno inaguarato filoni e metodi degli ultimi 30 anni ? E quindi poi, quali metodologie, teorie e problematiche smuovono la storia oggi?