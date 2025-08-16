È l’unico capoluogo di regione italiano senza collegamenti ferroviari regolari, perché i lavori di elettrificazione della linea stanno durando più del previsto
A Campobasso da cinque anni non arrivano i treni
16 Ago 2025 • 0 commenti
