«Gran parte della musica da film è effimera», ha detto la persona che ha scritto quelle di “Star Wars”, “Indiana Jones”, “Lo squalo” e moltissime altre
Fonte: il Post
A John Williams le colonne sonore non piacciono poi così tanto
25 Ago 2025 • 0 commenti
