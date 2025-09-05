Tranne la Spagna, che aveva vinto la precedente edizione; domenica l’Italia gioca contro la Slovenia di Luka Doncic negli ottavi di finale
Fonte: il Post
5 Set 2025 • 0 commenti
Tranne la Spagna, che aveva vinto la precedente edizione; domenica l’Italia gioca contro la Slovenia di Luka Doncic negli ottavi di finale
