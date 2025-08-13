Con video efficacemente tagliati ed editati per piacere alla piattaforma, ma con risultati spesso goffi e discutibili nel dibattito politico
Continua a leggere: Al parlamento francese si parla sempre di più a chi sta su TikTok
Fonte: il Post
Al parlamento francese si parla sempre di più a chi sta su TikTok
13 Ago 2025 • 0 commenti
Con video efficacemente tagliati ed editati per piacere alla piattaforma, ma con risultati spesso goffi e discutibili nel dibattito politico
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.