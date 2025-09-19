Su richiesta delle autorità locali il carico è stato rimandato indietro: secondo Tajani non erano armi italiane
Fonte: il Post
Al porto di Ravenna sono stati fermati due container di esplosivi diretti in Israele
19 Set 2025 • 0 commenti
Su richiesta delle autorità locali il carico è stato rimandato indietro: secondo Tajani non erano armi italiane
