Il 28enne italiano Alessio Foconi ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto maschile ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina. Foconi ha battuto in finale in britannico Richard Kruse con il punteggio di 15-8. Quella di Foconi è

Fonte: il Post Sport